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Уроженка Германии была признана банкротом ростовским арбитражем

10 мая 2019, 08:17
Фото: pixabay.com
Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом жительницу Новочеркасска, родившуюся в Германии, следует из документов в Едином реестре сведений о банкротах.

В отношении 37-летней жительницы Ростовской области открыта процедура реализации имущества гражданина. Согласно документам долг перед кредитной организацией уроженки Магдебурга превышает 800 тысяч рублей.

Согласно информации Единого федерального реестра сведений о банкротах в Ростовской области насчитывается в настоящее время около 1 тысячи граждан, проходящих процедуру банкротства физических лиц.

Всего в России в январе-феврале 2019 года суды признали несостоятельными 8,32 тысячи физических лиц. Это в 1,5 раза больше показателей аналогичного периода 2018 года. Такие же темпы роста наблюдались и в 2018 году по сравнению с 2017 годом: 43,9 тысячи и 29,8 тысячи человек соответственно.

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