Уроженка Германии была признана банкротом ростовским арбитражем

Всего в России в январе-феврале 2019 года суды признали несостоятельными 8,32 тысячи физических лиц. Это в 1,5 раза больше показателей аналогичного периода 2018 года. Такие же темпы роста наблюдались и в 2018 году по сравнению с 2017 годом: 43,9 тысячи и 29,8 тысячи человек соответственно.