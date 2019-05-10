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В Ростовской области вслед за Дагестаном выпал крупный град

10 мая 2019, 15:00
Фото: RostovGazeta
В Ростовской области в пятницу днём выпал крупный град с дожем, сообщил корреспондент RostovGazeta с места событий.

В пятницу аномально сильные дожди шли в Миллеровский районе Ростовской области.

«Сильные дожди, шквалистый ветер и крупный град наблюдается в настоящий момент в Миллеровском районе», - передают местные жители.

В Ростове рано утром были дожди, после обеда в городе солнечно. В настоящий момент термометры показывают в Ростове +17.

Напомним, на Дагестан сегодня обрушились ливневые дожди с градом, которые закончились сходом селя в горах. Автомобили, а также домашний скот переворачивались и уносились сильным потоком воды.

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