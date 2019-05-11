Благотворительную акцию «Вахта Памяти» к 9 мая организовал Альфа-Банк

«День Победы — это праздник, который нас объединяет, напоминая нам о великом подвиге ветеранов. И сегодня мы делаем все, чтобы сохранить память о Великой Отечественной войне, помочь молодежи осмыслить ее уроки и воспитать у них чувство патриотизма и гордости за страну и ее героев», — рассказал Руководитель по корпоративному бизнесу Альфа-Банка в Ростове Антон Бутенко.