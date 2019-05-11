Благотворительную акцию «Вахта Памяти» к 9 мая организовал Альфа-Банк

В рамках благотворительной акции «Вахта Памяти», проходящей каждый год 9 мая, тысячи сотрудников Альфа-Банка из разных уголков страны почтили память погибших за Родину в годы войны.
В Ростове-на-Дону работники Альфа-Банка, а также их близкие вместе с представителями администрации Кировского района возложили гирлянду из живых цветов к мемориалу «Братская могила», расположенному в сквере 1-й Конной армии. После возложения цветов собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
«День Победы — это праздник, который нас объединяет, напоминая нам о великом подвиге ветеранов. И сегодня мы делаем все, чтобы сохранить память о Великой Отечественной войне, помочь молодежи осмыслить ее уроки и воспитать у них чувство патриотизма и гордости за страну и ее героев», — рассказал Руководитель по корпоративному бизнесу Альфа-Банка в Ростове Антон Бутенко.