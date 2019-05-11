Два человека отравились грибами в Ростовской области

«Инцидент случился в Шахтах, из-за которого пострадали два человека. Они ели сморчки, которые собрали самостоятельно», — пояснили в управлении.
Отмечается, что в минувшем году грибами отравились семь местных жителей.
Пищевые отравления происходят из-за того, что люди не могут отличить съедобные грибы от ядовитых. Управление порекомендовало брать с собой опытных грибников, которые будут контролировать процесс сбора.
Также не следует собирать грибы вдоль дорог, нельзя употреблять их в пищу сырыми. Нельзя покупать грибы в местах незаконной продажи.
При отравлении нельзя заниматься самолечением.