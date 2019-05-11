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Два человека отравились грибами в Ростовской области

11 мая 2019, 08:23
Фото: pixabay.com
В Ростовской области зафиксировали два случая отравления людей собранными грибами, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Инцидент случился в Шахтах, из-за которого пострадали два человека. Они ели сморчки, которые собрали самостоятельно», — пояснили в управлении.

Отмечается, что в минувшем году грибами отравились семь местных жителей.

Пищевые отравления происходят из-за того, что люди не могут отличить съедобные грибы от ядовитых. Управление порекомендовало брать с собой опытных грибников, которые будут контролировать процесс сбора.

Также не следует собирать грибы вдоль дорог, нельзя употреблять их в пищу сырыми. Нельзя покупать грибы в местах незаконной продажи.

При отравлении нельзя заниматься самолечением.

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