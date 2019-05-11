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Гонки на тракторах снова пройдут в Ростовской области

11 мая 2019, 10:08
Фото: Бизон-Трек-Шоу 2019/vk
На трассе Ростов — Таганрог летом пройдут гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу», рассказали организаторы.

Для участников подготовили сложнейшие трассы, трамплины, водные препятствия. Водителям придется поднимать трактора на дыбы, прыгать в высоту и разгоняться до 100 километров в час.

«Соревнования пройдут 2 июня, к ним допустят трактора с объемом мотора до 5 литров. Всего планируется увидеть около 30 участников», — пояснили организаторы.

Отмечается, что четыре финалиста получат новые тракторы и сельхозтехнику. Для зрителей подготовили технические шоу-программы.

Участие и вход для зрителей будут бесплатными. Соревнования проводятся с 2002 года, за это время участникам подарили 33 трактора.

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