Гонки на тракторах снова пройдут в Ростовской области

Для участников подготовили сложнейшие трассы, трамплины, водные препятствия. Водителям придется поднимать трактора на дыбы, прыгать в высоту и разгоняться до 100 километров в час.
«Соревнования пройдут 2 июня, к ним допустят трактора с объемом мотора до 5 литров. Всего планируется увидеть около 30 участников», — пояснили организаторы.
Отмечается, что четыре финалиста получат новые тракторы и сельхозтехнику. Для зрителей подготовили технические шоу-программы.
Участие и вход для зрителей будут бесплатными. Соревнования проводятся с 2002 года, за это время участникам подарили 33 трактора.