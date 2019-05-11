Пляжи на берегах Азовского моря призвали сделать ученые Ростовской области

Беспалова заявила, что лучший способ защиты — это широкий пляж. «Волна по нему катится и не достает до берега. Поэтому надо отсыпать искусственные пляжи. Если какой-то серьезный объект, завод или еще что-то, то там можно применять и бетон, но перед ним должен быть пляж», — пояснила эксперт. По ее словам, для пляжей в рекреационных зонах надо использовать гальку и песок, а для остальных — крупные камни. По словам профессора, искусственные пляжи, которые укрепляют берега, есть в Ейске, Пицунде, Батуми.