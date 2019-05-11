Пляжи на берегах Азовского моря призвали сделать ученые Ростовской области

Беспалова рассказала, что укрепление берегов бетоном может быть неэффективно. «После того, как волна ударяется о такую конструкцию, она имеют большую энергию. Волна вытаскивает все, что находится под сооружением. Конструкция подвисает и в конце концов разрушается», — сообщила профессор.
Беспалова заявила, что лучший способ защиты — это широкий пляж. «Волна по нему катится и не достает до берега. Поэтому надо отсыпать искусственные пляжи. Если какой-то серьезный объект, завод или еще что-то, то там можно применять и бетон, но перед ним должен быть пляж», — пояснила эксперт. По ее словам, для пляжей в рекреационных зонах надо использовать гальку и песок, а для остальных — крупные камни. По словам профессора, искусственные пляжи, которые укрепляют берега, есть в Ейске, Пицунде, Батуми.
«В Ростовской области таких пляжей нет. У нас укрепляют кто во что горазд. А должна быть единая система защиты», — считает Беспалова. Она пояснила, что берега связаны между собой. «Вы в одном месте сделаете берегоукрепление, а на соседнем участке может начаться размыв», — заключила океанолог. По ее словам, в июне эту проблему будут обсуждать на конференции в Южном научном центре Российской академии наук.