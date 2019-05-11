rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пляжи на берегах Азовского моря призвали сделать ученые Ростовской области

11 мая 2019, 10:29
Фото: pixabay.com
В Ростовской области нужно сделать единую схему берегоукрепления, считает профессор кафедры океанологии ЮФУ, доктор географических наук Людмила Беспалова.

Беспалова рассказала, что укрепление берегов бетоном может быть неэффективно. «После того, как волна ударяется о такую конструкцию, она имеют большую энергию. Волна вытаскивает все, что находится под сооружением. Конструкция подвисает и в конце концов разрушается», — сообщила профессор.

Беспалова заявила, что лучший способ защиты — это широкий пляж. «Волна по нему катится и не достает до берега. Поэтому надо отсыпать искусственные пляжи. Если какой-то серьезный объект, завод или еще что-то, то там можно применять и бетон, но перед ним должен быть пляж», — пояснила эксперт. По ее словам, для пляжей в рекреационных зонах надо использовать гальку и песок, а для остальных — крупные камни. По словам профессора, искусственные пляжи, которые укрепляют берега, есть в Ейске, Пицунде, Батуми.

«В Ростовской области таких пляжей нет. У нас укрепляют кто во что горазд. А должна быть единая система защиты», — считает Беспалова. Она пояснила, что берега связаны между собой. «Вы в одном месте сделаете берегоукрепление, а на соседнем участке может начаться размыв», — заключила океанолог. По ее словам, в июне эту проблему будут обсуждать на конференции в Южном научном центре Российской академии наук.

Материалы по теме
В Ростове потратят 65 млн руб на укрепление берега ручья БезымянногоБлагоустроенный пляж появится на острове Городской в АстраханиНовые пляжи хотят открыть к началу купального сезона в Ростовской области
#Новости#Эксклюзив#Город
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58