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В Ростовской области загорелся магазин «Светофор»

11 мая 2019, 07:39
Фото: pixabay.com
В сальском магазине «Светофор» сегодня ночью произошел пожар, сообщил корреспонденту RostovGazeta представитель пресс-службы МЧС Ростовской области.

«В Сальске в 2.54 на улице Промышленная загорелся „Светофор“. Площадь пожара — 4 квадратных метра, пострадавших нет», — сообщил сотрудник ведомства. Он отметил, что девять человек на трехспецмашинах потушили огонь за 13 минут.

Местные СМИ сообщают, что огонь появился в морозильной камере, от нее загорелись ящики с конфетами. Дверь камеры пришлось взламывать, так как сотрудникам не удалось найти ключи от нее.

«Светофор» — сеть магазинов, в которой продают продовольственные и непродовольственные товары. Формат работы — жесткий дискаунтер

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