В Ростовской области загорелся магазин «Светофор»

«В Сальске в 2.54 на улице Промышленная загорелся „Светофор“. Площадь пожара — 4 квадратных метра, пострадавших нет», — сообщил сотрудник ведомства. Он отметил, что девять человек на трехспецмашинах потушили огонь за 13 минут.
Местные СМИ сообщают, что огонь появился в морозильной камере, от нее загорелись ящики с конфетами. Дверь камеры пришлось взламывать, так как сотрудникам не удалось найти ключи от нее.
«Светофор» — сеть магазинов, в которой продают продовольственные и непродовольственные товары. Формат работы — жесткий дискаунтер