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Жители Новочеркасска пожаловались на отсутствие салюта на 9 мая

11 мая 2019, 06:33
Фото: pixabay.com
Жители Новочеркасска Ростовской области высказали жалобы, что в День победы они остались без салюта, сообщается в одном из городских форумов.

Один из горожан назвал отсутствие салюта разочарованием года. Он спросил, смог ли кто его увидеть.

Некоторые местные жители написали, что состояние бюджета в городе очень плачевное, поэтому получилась такая ситуация. Другие заявили, что фейерверк был, но не там, где все ждали.

«Он был, но не там где его все ожидали, его было заметно слегка из-за здания вдалеке. Такое ощущение, что салют кто-то заказал для себя отдельно», — написали горожане.

Также проблемы были и в других городах. Так, в Каменске-Шахтинском шествие «Бессмертного полка» прошло по подтопленным улицам.

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