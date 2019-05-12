Более 43 млн руб потратят на благоустройство парка под Ростовом

Электронный аукцион решила провести администрация Константиновского городского поселения. Подрядчику предстоит благоустроить общественное пространство на улице Набережной от Топилина до 1 Мая.
Отмечается, что подать заявку можно до 28 мая. Аукцион состоится 31 числа. Стоимость контракта составит 43,8 миллиона рублей.
Работы необходимо завершить до 15 ноября текущего года. Большая часть средств будет выделена из федерального бюджета.
Ранее появилась информация, что на благоустройство парка в Зернограде потратят почти 150 миллионов рублей.