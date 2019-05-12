Должницу под Ростовом обязали из пенсии выплатить 137 млн руб

Изначально Ломинога обратилась в суд с требованием признать ее банкротом. К этому моменту сумма долга по кредитам перед двумя банками превышала 500 миллионов рублей.
Оказалось, что 61-летняя жительница поселка Гигант нигде не работает. Она получает пенсию по старости.
Отмечается, что пенсионерка была предпринимателем до 2011 года. В собственности у нее был земельный участок площадью 5,5 тысячи квадратных метров.
К февралю сумма долга снизилась до 137 миллионов рублей, по данным фактам приставы завели исполнительные производства. Средства удерживаются из пенсии.
Суд постановил признать женщину банкротом.