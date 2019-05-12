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Должницу под Ростовом обязали из пенсии выплатить 137 млн руб

12 мая 2019, 11:44
Фото: pixabay.com
Жительница Ростовской области Таисия Ломинога задолжала более 137 миллионов рублей, которые будут взыскивать из пенсии, сообщается на сайте Арбитражного суда региона.

Изначально Ломинога обратилась в суд с требованием признать ее банкротом. К этому моменту сумма долга по кредитам перед двумя банками превышала 500 миллионов рублей.

Оказалось, что 61-летняя жительница поселка Гигант нигде не работает. Она получает пенсию по старости.

Отмечается, что пенсионерка была предпринимателем до 2011 года. В собственности у нее был земельный участок площадью 5,5 тысячи квадратных метров.

К февралю сумма долга снизилась до 137 миллионов рублей, по данным фактам приставы завели исполнительные производства. Средства удерживаются из пенсии.

Суд постановил признать женщину банкротом.

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