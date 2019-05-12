Дважды в одну воронку: в Ростовской области взорвался еще один дом

Взрыв
Происшествие случилось в поселке Чистоозерный на улице Ленина, 35 в ночь на воскресенье, когда в квартире двухэтажного дома прогремел взрыв. Свидетельница произошедшего рассказала, что квартиру, где произошел взрыв, снимали. По ее словам, квартиросъемщики были в нетрезвом состоянии. Другая жительница поселка пояснила, что хлопок услышала за километр.
Последствия и жертвы
Из-за взрыва кровля здания на 16 квартир частично обрушилась, оказались повреждены семь квартир, три из которых разрушены. Из здания сразу эвакуировали жильцов, которых разместили в пункте временного размещения. Его организовали на базе Богдановской участковой больницы, здесь находятся 13 человек. С ними работают психологи.
В больницу доставили двух человек, в машине скорой помощи скончалась девятилетняя девочка. Кроме того, из-под завалов достали тело 28-летнего мужчины. По факту причинения смерти по неосторожности следственный комитет возбудил уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет 4 года колонии. Специалисты изъяли документацию в газоснабжающей компании, а также опросили жильцов дома.
Разбор завалов
В поселке после случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации. К месту происшествия стянулись 106 специалистов, а для разбора завалов они использовали 27 единиц техники. Здание отключили от всех коммуникаций, прокуратура начала проверку работы всех организаций, обслуживающих дом. В том числе это касается управляющей компании «Комфорт».
Поисково-спасательные работы и работы по разбору завалов завершились уже утром.
Миллионные выплаты
Власти региона сообщили, что жильцы дома получат материальную помощь из регионального бюджета. Такое решение принял губернатор Василий Голубев, который на месте трагедии встретился с пострадавшими.
Известно, что семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей. Раненым полагаются выплаты в размере от 200 до 400 тысяч рублей. Всем прописанным в доме перечислят по 20 тысяч рублей. За утраченное имущество положены компенсации в размере до 100 тысяч рублей.
От регионального правительства появилась информация, что газовики в марте совершили поквартирный осмотр в этом доме, также прошла опрессовка. Рабочие проверили и подводящие газовые сети.
Итоги
Первое заключение показало, что дом восстановлению не подлежит. Голубев рассказал, что если будет принято решение снести здание, то он потребует строительство нового в кратчайшие сроки. Теперь глава района встретится с каждым жителем, после чего подготовит предложения по их размещению.
Минстрою выдали поручение в понедельник начать обследование всех соседних домов — на предмет фиксации ущерба. Губернатор добавил, что, скорее всего, будет построен новый дом взамен этого. По его словам, на работы уйдет от 8 месяцев до года.
Добавим, что аналогичный случай произошел в январе 2019 года в Шахтах. Здесь случился взрыв газа в многоэтажном доме, из-за чего обрушились два верхних этажа. В результате происшествия погибли пять человек.