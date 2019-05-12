Дважды в одну воронку: в Ростовской области взорвался еще один дом

Происшествие случилось в поселке Чистоозерный на улице Ленина, 35 в ночь на воскресенье, когда в квартире двухэтажного дома прогремел взрыв. Свидетельница произошедшего рассказала, что квартиру, где произошел взрыв, снимали. По ее словам, квартиросъемщики были в нетрезвом состоянии. Другая жительница поселка пояснила, что хлопок услышала за километр.