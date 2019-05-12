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Экстренное предупреждение из-за ливней объявили на Кубани

12 мая 2019, 12:31
Фото: instagram.com/mchs_krasnodar
Экстренное предупреждение объявили в Краснодарском крае на 12 и 13 мая из-за надвигающихся ливней, сообщило региональное ГУ МЧС.

До конца суток 12 мая и 13 мая в крае, за исключением Сочи, ожидаются сильные ливни с грозами и градом. При этом ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

Из-за непогоды ожидается подъем воды на малых реках и юго-восточных, юго-западных притоках реки Кубань, в Адыгее и на Черноморском побережье на отрезке от Геленджика до Магри. В некоторых районах уровень воды в водоемах может достигнуть неблагоприятных отметок.

Напомним, в горных проселках под Сочи 4 тысячи человек остались без воды из-за повреждения водоводов в результате ливней.

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#Новости#Новости ЮФО#Происшествия
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