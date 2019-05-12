Экстренное предупреждение из-за ливней объявили на Кубани

До конца суток 12 мая и 13 мая в крае, за исключением Сочи, ожидаются сильные ливни с грозами и градом. При этом ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.
Из-за непогоды ожидается подъем воды на малых реках и юго-восточных, юго-западных притоках реки Кубань, в Адыгее и на Черноморском побережье на отрезке от Геленджика до Магри. В некоторых районах уровень воды в водоемах может достигнуть неблагоприятных отметок.
Напомним, в горных проселках под Сочи 4 тысячи человек остались без воды из-за повреждения водоводов в результате ливней.