Экстренное предупреждение из-за ливней объявили на Кубани

Из-за непогоды ожидается подъем воды на малых реках и юго-восточных, юго-западных притоках реки Кубань, в Адыгее и на Черноморском побережье на отрезке от Геленджика до Магри. В некоторых районах уровень воды в водоемах может достигнуть неблагоприятных отметок.