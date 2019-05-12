Рабочие в Каменск-Шахтинском закатали в асфальт зеленый газон

Жители Ростовской области давно привыкли к тому, что дорожники готовы работать и дождливую погоду и даже во время снегопада. В социальных сетях то и дело появляются фотографии процесса, когда асфальт трамбуют прямо в лужи. А в Таганроге комунальщики и вовсе уложили асфальт прямо под колеса припаркованных автомобилей.