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Рабочие в Каменск-Шахтинском закатали в асфальт зеленый газон

12 мая 2019, 08:42
Фото: vk.com/kamensk.city
В микрорайоне Заводском в Каменск-Шахтинском Ростовской области рабочие проложили тротуар прямо на зеленом газоне, снимки объекта появились в соцсети.

Жители Ростовской области давно привыкли к тому, что дорожники готовы работать и дождливую погоду и даже во время снегопада. В социальных сетях то и дело появляются фотографии процесса, когда асфальт трамбуют прямо в лужи. А в Таганроге комунальщики и вовсе уложили асфальт прямо под колеса припаркованных автомобилей.

Но в Каменск-Шахтинском пошли дальше. Там рабочие проложили пешеходную дорожку прямо на зеленом газоне, закатав в асфальт траву. Было ли это решение предусмотрено проектом, остается загадкой.

Жители города с юмором отреагировали на ноу-хау местных асфальтоукладчиков. «Все же лучше, чем по грязи шлепать», — написала одна из жительниц города. «Нецелевое использование средств», — пошутил другой подписчик паблика.

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#Новости#Происшествия
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