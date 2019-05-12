Рабочие в Каменск-Шахтинском закатали в асфальт зеленый газон

Жители Ростовской области давно привыкли к тому, что дорожники готовы работать и дождливую погоду и даже во время снегопада. В социальных сетях то и дело появляются фотографии процесса, когда асфальт трамбуют прямо в лужи. А в Таганроге комунальщики и вовсе уложили асфальт прямо под колеса припаркованных автомобилей.
Но в Каменск-Шахтинском пошли дальше. Там рабочие проложили пешеходную дорожку прямо на зеленом газоне, закатав в асфальт траву. Было ли это решение предусмотрено проектом, остается загадкой.
Жители города с юмором отреагировали на ноу-хау местных асфальтоукладчиков. «Все же лучше, чем по грязи шлепать», — написала одна из жительниц города. «Нецелевое использование средств», — пошутил другой подписчик паблика.