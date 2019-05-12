Ростовчанка Виктория Лопырева показала, что не сидит на диетах

В историях блондинка показала свой обед — картошку фри и другую не слишком полезную еду. Виктория решила пообедать прямо на пляже и не скрывает, что выбранная ею еда является вредной. «Но это первый раз за день я ем, потому что с утра я была с малышом, а сейчас мы вышли на пляж и решили провести время немного для себя, что очень необходимо», — пояснила молодая мать.