Ростовчанка Виктория Лопырева показала, что не сидит на диетах

В историях блондинка показала свой обед — картошку фри и другую не слишком полезную еду. Виктория решила пообедать прямо на пляже и не скрывает, что выбранная ею еда является вредной. «Но это первый раз за день я ем, потому что с утра я была с малышом, а сейчас мы вышли на пляж и решили провести время немного для себя, что очень необходимо», — пояснила молодая мать.
Лопырева рассказала, что между грудным кормлением Марка-Леонеля у нее всегда есть два часа. По ее словам, каждая мама решает для себя сама, чем ей заниматься в свободное время. Виктория же это время всегда уделяет себе и своему возлюбленному Игорю Булатову.
За день до этого Лопырева опубликовала в историях видео, на котором ест шаурму.