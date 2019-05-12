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Ростовчанка Виктория Лопырева показала, что не сидит на диетах

12 мая 2019, 08:34
Фото: instagram.com/lopyrevavika
Уроженка Ростова-на-Дону, популярная модель Виктория Лопырева, которая три месяца назад родила сына, показала подписчикам в соцсети, что не сидит на диетах, видео она опубликовала в Instagram.

В историях блондинка показала свой обед — картошку фри и другую не слишком полезную еду. Виктория решила пообедать прямо на пляже и не скрывает, что выбранная ею еда является вредной. «Но это первый раз за день я ем, потому что с утра я была с малышом, а сейчас мы вышли на пляж и решили провести время немного для себя, что очень необходимо», — пояснила молодая мать.

Фото: instagram.com/lopyrevavika

Лопырева рассказала, что между грудным кормлением Марка-Леонеля у нее всегда есть два часа. По ее словам, каждая мама решает для себя сама, чем ей заниматься в свободное время. Виктория же это время всегда уделяет себе и своему возлюбленному Игорю Булатову.

За день до этого Лопырева опубликовала в историях видео, на котором ест шаурму.

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#Новости#Общество
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