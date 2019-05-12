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Семьям погибших в Чистоозерном Ростовской области выплатят по 1 млн руб

12 мая 2019, 08:51
Фото: donland.ru
Семьям погибших при взрыве бытового газа в поселке Чистоозерный в Ростовской области выплатят по одному миллиону рублей, говорится на сайте регионального правительства.

Соответствующее решение принял губернатор Ростовской области Василий Голубев. Кроме того, материальная помощь из регионального бюджета будет выплачена пострадавшим. «Получившим вред здоровью направим от 200 до 400 тысяч рублей. Всем прописанным в доме из областного бюджета будет выплачено по 10 тысяч рублей, по столько же будет направлено из районного бюджета. Владельцы утраченного имущества получат также компенсации в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Все решения приняты, Минфину и департаменту по ЧС поручено подготовить соответствующие документы и выплаты», — сообщил Василий Голубев.

Взрыв бытового газа в 16-квартирном доме в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области произошел в 00.30 12 мая. В результате взрыва были полностью разрушены три квартиры, повреждения получили всего семь квартир. Погибли два человека, в том числе 9-летний ребенок.

В настоящее время пострадавший от взрыва дом отключен от коммуникаций.

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#Новости#Взрыв в Чистоозерном#Происшествия
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