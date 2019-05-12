Семьям погибших в Чистоозерном Ростовской области выплатят по 1 млн руб

Соответствующее решение принял губернатор Ростовской области Василий Голубев. Кроме того, материальная помощь из регионального бюджета будет выплачена пострадавшим. «Получившим вред здоровью направим от 200 до 400 тысяч рублей. Всем прописанным в доме из областного бюджета будет выплачено по 10 тысяч рублей, по столько же будет направлено из районного бюджета. Владельцы утраченного имущества получат также компенсации в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Все решения приняты, Минфину и департаменту по ЧС поручено подготовить соответствующие документы и выплаты», — сообщил Василий Голубев.