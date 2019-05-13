Федеральный судья напала на автоледи в Краснодарском крае

На ответ владельцев, что у них нет ключей от автомобиля, из иномарки вышла блондинка лет 50 и начала кричать. Девушка принялась снимать происходящее на телефон,тогда блондинка набросилась на нее и ударила, пытаясь отобрать смартфон. На крики прибежали родственники, и блондинка скрылась в машине. Отмечается, что оба, и женщина, и мужчина, явно были пьяны.