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Федеральный судья напала на автоледи в Краснодарском крае

13 мая 2019, 12:23
Фото: instagram.com/tipichkrd
В станице Динской Краснодарского края федеральный судья напала на девушку, сообщается в паблике в Instagram.

Как рассказала в соцсети сама потерпевшая, она проживает в Динской на улице Набережной.

В вечер конфликта к ее дому на автомобиле Kia Cerato подъехали мужчина и женщина. Водитель сказал, что хочет проехать к реке и попросил убрать транспорт хозяев дома.

На ответ владельцев, что у них нет ключей от автомобиля, из иномарки вышла блондинка лет 50 и начала кричать. Девушка принялась снимать происходящее на телефон,тогда блондинка набросилась на нее и ударила, пытаясь отобрать смартфон. На крики прибежали родственники, и блондинка скрылась в машине. Отмечается, что оба, и женщина, и мужчина, явно были пьяны.

Пострадавшая обратилась в полицию и тогда стало известно, что агрессивно настроенная женщина - федеральный судья, а ее спутник работает охранником в суде Динского района. Вызванные сотрудники МВД отказались насильно вытаскивать судью из автомобиля, в котором она закрылась и звонила кому-то, прося о помощи.

По сообщению региональных СМИ, Следком начал проверку инцидента, но информацию о том, что дебоширом была именно федеральный судья, не подтвердил и не опроверг.

Напомним, пьяного пенсионера-дебошира сняли с поезда в Ростовской области.

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