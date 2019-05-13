Федеральный судья напала на автоледи в Краснодарском крае

Как рассказала в соцсети сама потерпевшая, она проживает в Динской на улице Набережной.
В вечер конфликта к ее дому на автомобиле Kia Cerato подъехали мужчина и женщина. Водитель сказал, что хочет проехать к реке и попросил убрать транспорт хозяев дома.
На ответ владельцев, что у них нет ключей от автомобиля, из иномарки вышла блондинка лет 50 и начала кричать. Девушка принялась снимать происходящее на телефон,тогда блондинка набросилась на нее и ударила, пытаясь отобрать смартфон. На крики прибежали родственники, и блондинка скрылась в машине. Отмечается, что оба, и женщина, и мужчина, явно были пьяны.
Пострадавшая обратилась в полицию и тогда стало известно, что агрессивно настроенная женщина - федеральный судья, а ее спутник работает охранником в суде Динского района. Вызванные сотрудники МВД отказались насильно вытаскивать судью из автомобиля, в котором она закрылась и звонила кому-то, прося о помощи.
По сообщению региональных СМИ, Следком начал проверку инцидента, но информацию о том, что дебоширом была именно федеральный судья, не подтвердил и не опроверг.