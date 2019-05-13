Регоператор принял участие в забеге «Ростовское кольцо» на 40 км

Стоит отметить, что массовый забег стал настоящей традицией и проводится в донской столице в 41-й раз. Принять участие в мероприятии смог каждый желающий — дети, взрослые, подростки, пенсионеры — все, кто неравнодушен к спорту и здоровому образу жизни.
В этот раз в организации мероприятия впервые принял участие ГК «Чистый город». Благодаря региональному оператору на забеге был организован сбор и вывоз отходов, а также предоставлены мусорные баки.
«Мы безусловно поддерживаем такие полезные массовые мероприятия, участвуем в них. Считаем, что это сплачивает жителей, позволяет им интересно проводить досуг и, конечно, приобщаться к спорту и здоровому образу жизни. При этом, ни для кого не секрет, что обычно после подобных мероприятий остается большое количество мусора, пластиковых бутылок, оберток и салфеток. Для того, чтобы этого избежать, нами были предоставлены мусорные контейнеры, которые располагались на всех четырех пунктах отдыха», — прокомментировала генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.
Старт забегу дали министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян и заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова. Участие в забеге «Ростовское кольцо» подарило всем незабываемые эмоции и хорошее настроение.