Регоператор принял участие в забеге «Ростовское кольцо» на 40 км

«Мы безусловно поддерживаем такие полезные массовые мероприятия, участвуем в них. Считаем, что это сплачивает жителей, позволяет им интересно проводить досуг и, конечно, приобщаться к спорту и здоровому образу жизни. При этом, ни для кого не секрет, что обычно после подобных мероприятий остается большое количество мусора, пластиковых бутылок, оберток и салфеток. Для того, чтобы этого избежать, нами были предоставлены мусорные контейнеры, которые располагались на всех четырех пунктах отдыха», — прокомментировала генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.