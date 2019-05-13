Стала известна причина задержки «Суперджета» из Новосибирска в Ростов

Авиалайнер должен был вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево в Ростов-на-Дону в 04.45 в понедельник. Однако рейс отложен предположительно на восемь часов.
«Sukhoi Superjet 100 задержали из-за технических проблем. По предварительным данным, резервный самолет вылетит в 14.00 по Москве», — отметили в авиакомпании.
Известно, что на рейс зарегистрированы около 100 человек.
Ранее ночью в понедельник авиакомпания задержала вылет еще одного SSJ-100 из Краснодара в Челябинск из-за технических неисправностей. Рейс выполнил резервный борт. Прошлой ночью Sukhoi Superjet 100 вернулся в Шереметьево после вылета в Самару. Причина — проблемы с давлением в кабине пилотов.
Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая загорелся при посадке в московском аэропорту Шереметьево. В результате ЧП погиб 41 человек.