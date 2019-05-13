Стала известна причина задержки «Суперджета» из Новосибирска в Ростов

Ранее ночью в понедельник авиакомпания задержала вылет еще одного SSJ-100 из Краснодара в Челябинск из-за технических неисправностей. Рейс выполнил резервный борт. Прошлой ночью Sukhoi Superjet 100 вернулся в Шереметьево после вылета в Самару. Причина — проблемы с давлением в кабине пилотов.