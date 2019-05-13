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Стала известна причина задержки «Суперджета» из Новосибирска в Ростов

13 мая 2019, 10:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирском аэропорту на восемь часов задержали вылет в Ростов самолета «Суперджет» авиакомпании «Азимут» из-за технических проблем, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы авиакомпании.

Авиалайнер должен был вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево в Ростов-на-Дону в 04.45 в понедельник. Однако рейс отложен предположительно на восемь часов.

«Sukhoi Superjet 100 задержали из-за технических проблем. По предварительным данным, резервный самолет вылетит в 14.00 по Москве», — отметили в авиакомпании.

Известно, что на рейс зарегистрированы около 100 человек.

Ранее ночью в понедельник авиакомпания задержала вылет еще одного SSJ-100 из Краснодара в Челябинск из-за технических неисправностей. Рейс выполнил резервный борт. Прошлой ночью Sukhoi Superjet 100 вернулся в Шереметьево после вылета в Самару. Причина — проблемы с давлением в кабине пилотов.

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая загорелся при посадке в московском аэропорту Шереметьево. В результате ЧП погиб 41 человек.

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