Свыше 70 млн руб направят на оснащение медучреждений в Ростовской области

На оснащение трех медицинских учреждений в Ростовской области из резервного фонда планируется направить 71,2 миллиона рублей. На закупку и установку модульных зданий для онкодиспансеров в Волгодонске и Шахтах направят 68 миллионов рублей. Имеющиеся помещения в настоящее время находятся в плачевном состоянии, в них нельзя размещать новое оборудование и обеспечить его работу на полную мощность.