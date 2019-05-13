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Свыше 70 млн руб направят на оснащение медучреждений в Ростовской области

13 мая 2019, 15:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
По распоряжению губернатора Ростовской области Василия Голубева медицинские учреждения Дубовского района, Волгодонска и Шахт получат новое оборудование, говорится в сообщении регионального правительства.

На оснащение трех медицинских учреждений в Ростовской области из резервного фонда планируется направить 71,2 миллиона рублей. На закупку и установку модульных зданий для онкодиспансеров в Волгодонске и Шахтах направят 68 миллионов рублей. Имеющиеся помещения в настоящее время находятся в плачевном состоянии, в них нельзя размещать новое оборудование и обеспечить его работу на полную мощность.

Около 3,2 миллиона рублей пойдут на закупку, установку и оснащение модульного фельдшерско-акушерского пункта в станице Андреевской. Сейчас у более 800 жителей станицы нет возможности получать первичную медпомощь, поскольку фельдшерский пункт, который был построен более 60 лет назад, сгорел.

По словам губернатора области Василия Голубева, поддержка здравоохранения в селах, повышение доступности современной медицины, увеличение числа фельдшерско-акушерских пунктов для оказания первичной медицинской помощи является одной из приоритетных задач для региональных властей.

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