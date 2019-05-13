Три туристки из Татарстана пропали в лесах Марий Эл

Как сообщает издание ФедералПресс, происшествие случилось 12 мая. Сообщение о пропаже девушек поступило на пост спасателей примерно в 20:00 по местному времени. Группа туристов сплавлялась по реке Юшут, всего в ее составе были девять человек. Вечером, когда группа остановилась для ночлега, три девушки ушли в лес и не вернулись. Отмечается, что у пропавших были при себе сотовые телефоны, однако дозвониться им не удалось.