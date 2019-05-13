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Три туристки из Татарстана пропали в лесах Марий Эл

13 мая 2019, 12:19
Фото: Пресс-служба МЧС РФ
На территориях лесов Марий Эл три туристки из Казани потерялись и отстали от своей группы.

Как сообщает издание ФедералПресс, происшествие случилось 12 мая. Сообщение о пропаже девушек поступило на пост спасателей примерно в 20:00 по местному времени. Группа туристов сплавлялась по реке Юшут, всего в ее составе были девять человек. Вечером, когда группа остановилась для ночлега, три девушки ушли в лес и не вернулись. Отмечается, что у пропавших были при себе сотовые телефоны, однако дозвониться им не удалось.

В региональном ГУ МЧС по региону сообщили, что девушек удалось обнаружить примерно в 23:40 по местному времени. Никто из них не пострадал.

#Новости#Происшествия
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