В Гордуму Ростова решила баллотироваться арестованная Анастасия Шевченко

Напомним, Шевченко уже несколько месяцев находится под домашним арестом за участие в дебатах и организацию семинара. За это время ее старшая дочь попала в реанимацию и умерла от осложнения заболевания. Самой Шевченко суд отказал в смягчении условий содержания.