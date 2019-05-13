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В Гордуму Ростова решила баллотироваться арестованная Анастасия Шевченко

13 мая 2019, 08:35
Фото: facebook.com/komandaor
Решение о выдвижении в городскую думу Ростова-на-Дону приняла находящаяся под домашним арестом активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко, сообщила председатель «Открытой России» юрист Анастасия Буракова в Facebook

«Сильная женщина», как называет Шевченко Буракова, начнет активную кампанию по выдвижению себя в городской парламент в ближайшее время. Активистка намерена выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах по Октябрьскому одномандатному избирательному округу №14 в Гордуму Ростова.

Напомним, Шевченко уже несколько месяцев находится под домашним арестом за участие в дебатах и организацию семинара. За это время ее старшая дочь попала в реанимацию и умерла от осложнения заболевания. Самой Шевченко суд отказал в смягчении условий содержания.

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#Новости#Политика
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