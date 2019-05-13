В Гордуму Ростова решила баллотироваться арестованная Анастасия Шевченко

«Сильная женщина», как называет Шевченко Буракова, начнет активную кампанию по выдвижению себя в городской парламент в ближайшее время. Активистка намерена выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах по Октябрьскому одномандатному избирательному округу №14 в Гордуму Ростова.
Напомним, Шевченко уже несколько месяцев находится под домашним арестом за участие в дебатах и организацию семинара. За это время ее старшая дочь попала в реанимацию и умерла от осложнения заболевания. Самой Шевченко суд отказал в смягчении условий содержания.