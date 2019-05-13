В Нигере количество жертв взрыва возросло до 76

В столице Нигера городе Ниамей недалеко от международного аэропорта, при взрыве бензовоза около 76 человек погибли, еще около 40 пострадали.

Газета «Известия» пишет, что взрыв прогремел 6 мая. Согласно предыдущему официальному заявлению, число погибших составляло 55 человек. Представитель экстренных служб Хамани Адаму Абдул-Азиза отметил, что количество жертв, возможно, увеличится, поскольку многие получили серьезные ожоги. Отмечается, что грузовик, который перевозил пятьдесят тысяч литров топлива, перевернулся из-за сбоя электроники, приведшего к отказу тормозной системы. Несмотря на попытки предотвратить утечку бензина, взрыва избежать не удалось.