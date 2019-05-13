rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове женщина и ребенок насмерть отравились угарным газом

13 мая 2019, 12:52
Фото: torange.biz/CC-BY 4.0
Несовершеннолетний ребенок и женщина отправились газом в Ростове-на-Дону в воскресенье ночью, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Несчастный случай произошел в одной из квартир на проспекте 40-летия Победы. Родственники обнаружили тела женщины и ее ребенка в доме после того, как они не вышли на связь по телефону. По предварительным данным, они погибли из-за неисправной газовой колонки.

«Скорее всего, произошла утечка газа. Следов насильственной смерти не обнаружено. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего», — отметил источник.

Напомним, в ночь на воскресенье в поселке Чистоозерный в квартире двухэтажного дома прогремел взрыв. В результате происшествия погибли два человека — мужчина и ребенок.

Материалы по теме
Жильцов дома на Волкова эвакуировали в Ростове из-за утечки газаВ Шахтах уже устраняли утечку газа в доме, где произошел взрывДепутат предложил устанавливать в квартирах датчики утечки газа
#Новости#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58