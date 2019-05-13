В Ростове женщина и ребенок насмерть отравились угарным газом

Несчастный случай произошел в одной из квартир на проспекте 40-летия Победы. Родственники обнаружили тела женщины и ее ребенка в доме после того, как они не вышли на связь по телефону. По предварительным данным, они погибли из-за неисправной газовой колонки.
«Скорее всего, произошла утечка газа. Следов насильственной смерти не обнаружено. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего», — отметил источник.
Напомним, в ночь на воскресенье в поселке Чистоозерный в квартире двухэтажного дома прогремел взрыв. В результате происшествия погибли два человека — мужчина и ребенок.