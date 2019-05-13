rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области выбрали подрядчика для расчистки реки Темерник

13 мая 2019, 09:19
Фото: donland.ru
В Ростовской области завершился конкурс по выбору подрядчика на расчистку русла реки Темерник, сообщило региональное правительство.

Региональное министерство природных ресурсов и экологии подписало контракт с ЗАО «СМУ-ДОНАЭРОДОРСТРОЙ», которое и выполнит работы по расчистке русла реки.

Компании-исполнителю предстоит убрать все сухие кустарники и деревья, ликвидировать все крупные предметы, находящиеся в реке, очистить дно от донных отложений и освободить реку от водорослей. Кроме того, необходимо укрепить матрасами «Рено», представляющими собой сетки, удерживающие грунт от расползания, дно и откосы на участке общей протяженность 1,5 километра, создать перепады для дополнительной аэрации воды, установить илофильтры и провести компенсационное озеленение.

Работы будут проводить на участке реки протяженностью в 8,5 километра от жилого района Суворовский до Низового водохранилища. На указанном отрезке река особенно захламлена бытовыми отходами, зарослями камыша и кустарников, во многих местах прилегающая к реке территория заболочена.

Региональная программа по реабилитации Темерника в Ростовской области реализуется с 2017 года. В проект, рассчитанный на пять лет, входят экологический надзор, государственный мониторинг, строительство очистных сооружений ливневых сточных вод, капитальный ремонт гидротехнических сооружений и ряд других мероприятий.

Как подчеркнул глава Минприроды региона Михаил Фишкин, целью проекта является не только расчистка русла, но и превращение Темерника в уникальную зеленую зону внутри Ростова.

Работы по расчистке русла Темерника начнут в самое ближайшее время, закончить работы планируют к 1 декабря 2020 года.

Материалы по теме
Программу по реабилитации Темерника утвердят в Ростовской области до 1 апреляОколо 392 млн руб потратят в Ростове на расчистку ТемерникаБолее 100 человек вышли на субботник по очистке Темерника в Ростове
#Новости#Спасение Темерника#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58