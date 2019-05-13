В Ростовской области выбрали подрядчика для расчистки реки Темерник

Региональное министерство природных ресурсов и экологии подписало контракт с ЗАО «СМУ-ДОНАЭРОДОРСТРОЙ», которое и выполнит работы по расчистке русла реки.
Компании-исполнителю предстоит убрать все сухие кустарники и деревья, ликвидировать все крупные предметы, находящиеся в реке, очистить дно от донных отложений и освободить реку от водорослей. Кроме того, необходимо укрепить матрасами «Рено», представляющими собой сетки, удерживающие грунт от расползания, дно и откосы на участке общей протяженность 1,5 километра, создать перепады для дополнительной аэрации воды, установить илофильтры и провести компенсационное озеленение.
Работы будут проводить на участке реки протяженностью в 8,5 километра от жилого района Суворовский до Низового водохранилища. На указанном отрезке река особенно захламлена бытовыми отходами, зарослями камыша и кустарников, во многих местах прилегающая к реке территория заболочена.
Региональная программа по реабилитации Темерника в Ростовской области реализуется с 2017 года. В проект, рассчитанный на пять лет, входят экологический надзор, государственный мониторинг, строительство очистных сооружений ливневых сточных вод, капитальный ремонт гидротехнических сооружений и ряд других мероприятий.
Как подчеркнул глава Минприроды региона Михаил Фишкин, целью проекта является не только расчистка русла, но и превращение Темерника в уникальную зеленую зону внутри Ростова.
Работы по расчистке русла Темерника начнут в самое ближайшее время, закончить работы планируют к 1 декабря 2020 года.