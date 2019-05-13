В Ростовской области выбрали подрядчика для расчистки реки Темерник

Компании-исполнителю предстоит убрать все сухие кустарники и деревья, ликвидировать все крупные предметы, находящиеся в реке, очистить дно от донных отложений и освободить реку от водорослей. Кроме того, необходимо укрепить матрасами «Рено», представляющими собой сетки, удерживающие грунт от расползания, дно и откосы на участке общей протяженность 1,5 километра, создать перепады для дополнительной аэрации воды, установить илофильтры и провести компенсационное озеленение.