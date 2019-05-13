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Житель села в Ростовской области совершил тройное убийство и поджег трупы

13 мая 2019, 08:11
Фото: pxhere.com
В Ростовской области задержали жителя села Песчанокопское за тройное убийство и поджог дома, рассказали в региональном УСКР.

«Мужчина проводил время вместе с тремя знакомыми, во время общения они поссорились. Тогда 50-летний подозреваемый убил ножом потерпевших и поджег дом», — пояснили в управлении.

Эта информация была проверена вместе с нападавшим на месте преступления. По фактам случившегося завели уголовные дела, максимальное наказание — пожизненное заключение.

Тела мужчин обнаружили в воскресенье после ликвидации огня на улице Энгельса. Тогда и стало ясно, что погибшие стали жертвами преступления.

В данный момент проводятся следственные действия. Сейчас решается вопрос об аресте фигуранта.

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#Новости#Происшествия
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