Житель села в Ростовской области совершил тройное убийство и поджег трупы

«Мужчина проводил время вместе с тремя знакомыми, во время общения они поссорились. Тогда 50-летний подозреваемый убил ножом потерпевших и поджег дом», — пояснили в управлении.
Эта информация была проверена вместе с нападавшим на месте преступления. По фактам случившегося завели уголовные дела, максимальное наказание — пожизненное заключение.
Тела мужчин обнаружили в воскресенье после ликвидации огня на улице Энгельса. Тогда и стало ясно, что погибшие стали жертвами преступления.
В данный момент проводятся следственные действия. Сейчас решается вопрос об аресте фигуранта.