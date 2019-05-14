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Гражданин Украины украл у ростовчанина паспорт, чтобы пересечь границу

14 мая 2019, 08:26
Фото: yutu.customs.ru
В Ростовской области на границе задержали гражданина Украины с чужим паспортом, сообщает погрануправление ФСБ РФ по региону.

Мужчина в апреле приехал в Россию и добрался до Краснодара, где потерял паспорт. Он обратился в консульство Украины в Ростове, где ему рассказали, что для восстановления документа потребуется два месяца.

«При этом иностранец не имел денег на проживание в России. Тогда в хостеле он украл паспорт одного из гостей, который был похож на него внешне», — пояснили в управлении.

Задержали украинца на автомобильном пункте пропуска «Матвеев Курган». В отношении нарушителя завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет два года колонии.

Ранее в регионе суд приговорил к пяти годам колонии мужчину за контрабанду наркотиков.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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