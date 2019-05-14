Гражданин Украины украл у ростовчанина паспорт, чтобы пересечь границу

Мужчина в апреле приехал в Россию и добрался до Краснодара, где потерял паспорт. Он обратился в консульство Украины в Ростове, где ему рассказали, что для восстановления документа потребуется два месяца.
«При этом иностранец не имел денег на проживание в России. Тогда в хостеле он украл паспорт одного из гостей, который был похож на него внешне», — пояснили в управлении.
Задержали украинца на автомобильном пункте пропуска «Матвеев Курган». В отношении нарушителя завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет два года колонии.