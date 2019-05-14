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Под Ростовом откроют дом-интернат для инвалидов и стариков

14 мая 2019, 07:27
Фото: donland.ru
В хуторе Новоалександровка построят дом-интернат, предназначенный для пожилых людей и инвалидов, сообщили в правительстве Ростовской области.

Решение об открытии принял глава региона Василий Голубев. В данный момент проходит реконструкция здания на 178 человек.

«Церемония открытия должна пройти до октября 2019 года. В будущем здесь должны появиться два геронтологических социально-медицинских отделения», — пояснили в правительстве.

Кроме того, запланировано открытие отделения милосердия. Сейчас в регионе действуют 18 учреждений для престарелых и инвалидов.

Ранее появилась информация, что в регионе направят более 70 миллионов рублей на оснащение медицинских учреждений.

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