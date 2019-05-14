Предсезонную проверку пляжей начали в Ростовской области

На сегодняшний день в областной департамент предупреждения и ликвидации ЧС поступила информация о подготовке 127 пляжей и 151 места отдыха возле воды. Из них уже проверили 14 пляжей, в том числе два детских.
Кроме того, 88 человек прошли обучение по курсу «матрос-спасатель», обучение еще 100 сотрудников спасательных постов на пляжах запланировали на ближайшее время.
Для снижения числа несчастных случаев на воде проводят профилактическую работу с населением. В частности, только за прошлую неделю в регионе провели более 170 выездов и рейдов по профилактике безопасности на водных объектах и раздали более 600 памяток.
Напомним, правила безопасности для пляжей вместимостью менее 100 человек изменили в Ростовской области.