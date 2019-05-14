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Радиостанцию за 14 млн рублей купило донское управление МЧС

14 мая 2019, 12:48
Фото: mchs.gov.ru
Управление МЧС по Ростовской области объявило электронный аукцион по выбору подрядчика, который предоставит радиостанцию, сообщается на сайте госзакупок.

Управление хочет получить коротковолновую радиостанцию в контейнерном исполнении. На эти цели планируется потратить 14,3 миллиона рублей.

Контракт был заключен с «Российским институтом мощного радиостроения». На аукцион была подана только одна заявка.

Отмечается, что оборудование необходимо доставить в поселок Ковалевка на улицу Салютную. Радиостанция должна обеспечивать работу в автоматизированных радиоканалах МЧС России.

Ранее появилась информация, что в регионе закупка коммунальной техники обошлась в один миллиард рублей.

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