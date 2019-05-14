Радиостанцию за 14 млн рублей купило донское управление МЧС

Управление хочет получить коротковолновую радиостанцию в контейнерном исполнении. На эти цели планируется потратить 14,3 миллиона рублей.
Контракт был заключен с «Российским институтом мощного радиостроения». На аукцион была подана только одна заявка.
Отмечается, что оборудование необходимо доставить в поселок Ковалевка на улицу Салютную. Радиостанция должна обеспечивать работу в автоматизированных радиоканалах МЧС России.
Ранее появилась информация, что в регионе закупка коммунальной техники обошлась в один миллиард рублей.