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Posted 14 мая 2019, 15:35

Published 14 мая 2019, 15:35

Modified 1 октября, 15:23

Updated 1 октября, 15:23

В Ростове на два месяца ограничат движение на Ревкомовской

14 мая 2019, 15:35
В Ростове-на-Дону почти на два месяца ограничат проезд в части улицы Ревкомовской, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать с 4 июня по 31 июля. Это коснется участка от улицы Третья Круговая до Проселочной.

Отмечается, что в это время пройдут работы по ремонту тротуаров на Ревкомовской.

Ранее сообщалось, что на Нансена будет закрыт проезд с 28 мая по 16 июня. Здесь ограничения необходимы для проведения работ по монтажу водопровода.

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