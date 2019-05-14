В тульском селе образовался провал в пять этажей

Так, газета «Известия» пишет, что со слов одного из местных жителей, власти бездействуют. Диаметр дыры, внутри которой видны слои известняка, составляет примерно тридцать метров. Кроме того, земельный участок, на котором образовался провал, недавно был приобретен жителем Тулы под строительство дачи.
Отмечается, что опасное место огородили лентой, однако рядом уже заметны новые трещины. Вполне вероятно, что сход породы продолжится.Житель села Дедилово Валерий Шемякин подчеркнул, что в ходе изучения документации выяснил, что рядом с его домом расположены восемь карстовых озер и заброшенные шахты, надлежащим образом не закрытые.