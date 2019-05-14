В тульском селе образовался провал в пять этажей

Отмечается, что опасное место огородили лентой, однако рядом уже заметны новые трещины. Вполне вероятно, что сход породы продолжится.Житель села Дедилово Валерий Шемякин подчеркнул, что в ходе изучения документации выяснил, что рядом с его домом расположены восемь карстовых озер и заброшенные шахты, надлежащим образом не закрытые.