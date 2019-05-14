Заниженные и шумные машины ловили гаишники в центре Ростова

Мероприятия прошли на Театральной площади и на парковке по улице Малиновского. За несколько часов полицейские составили 12 протоколов за нарушения.
Так, на трех машинах оказалась незаконная тонировка. Еще в трех автомобилях владельцы незаконно установили газобаллонное оборудование, в двух случаях был занижен клиренс.
Кроме того, два водителя управляли машинами с превышением нормативов уровня шума. По данным фактам составили административные материалы.
Подобные рейды проводятся на постоянной основе.