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Заниженные и шумные машины ловили гаишники в центре Ростова

14 мая 2019, 05:23
Фото: 61.мвд.рф
В центральной части Ростова-на-Дону состоялись рейды по контролю за техническим состоянием машин, сообщили в региональном УМВД.

Мероприятия прошли на Театральной площади и на парковке по улице Малиновского. За несколько часов полицейские составили 12 протоколов за нарушения.

Так, на трех машинах оказалась незаконная тонировка. Еще в трех автомобилях владельцы незаконно установили газобаллонное оборудование, в двух случаях был занижен клиренс.

Кроме того, два водителя управляли машинами с превышением нормативов уровня шума. По данным фактам составили административные материалы.

Подобные рейды проводятся на постоянной основе.

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