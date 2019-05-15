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Автобусы из Батайска в Ростов через Ворошиловский мост запустят 17 мая

15 мая 2019, 07:47
Фото: батайск-официальный.рф
Автобусы маршрута № 214 из Батайска в Ростов-на-Дону через Ворошиловский мост начнут ходить с 17 мая, сообщила городская администрация.

Всего на линию выйдут восемь автобусов, оборудованных терминалами для безналичной оплаты проезда и рассчитанных на 82 пассажира каждый. При этом количество составов на маршруте будет варьироваться.

После Ворошиловского моста маршрут автобуса будет проходить по Седова до Станиславского и до конечной остановки возле здания бывшего «Часового завода».

Первый автобус отправится из Батайска в 05.10 мск в пятницу.

Напомним, автобусный маршрут из Батайска в Ростов через Ворошиловский мост должен был заработать в первой декаде 2019 года, но потом его запуск отложили.

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