Автобусы из Батайска в Ростов через Ворошиловский мост запустят 17 мая

Всего на линию выйдут восемь автобусов, оборудованных терминалами для безналичной оплаты проезда и рассчитанных на 82 пассажира каждый. При этом количество составов на маршруте будет варьироваться.
После Ворошиловского моста маршрут автобуса будет проходить по Седова до Станиславского и до конечной остановки возле здания бывшего «Часового завода».
Первый автобус отправится из Батайска в 05.10 мск в пятницу.
Напомним, автобусный маршрут из Батайска в Ростов через Ворошиловский мост должен был заработать в первой декаде 2019 года, но потом его запуск отложили.