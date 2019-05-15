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Карпин объяснил проигрыш ФК «Ростов» отсутствием игроков

15 мая 2019, 19:45
Фото: fc-rostov.ru
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин объяснил причины проигрыша «Локомотиву», сообщил корреспондент RostovGazeta с послематчевой пресс-конференции.

«Те футболисты, которые у нас есть, выглядели достойно. В текущем матче несколько игроков не смогли выйти из-за травм. Предусмотреть перелом плеча у Паршивлюка невозможно, сотрясение у Бьорна тоже, травму у Еременко также», — пояснил Карпин.

Он добавил, что никто не может себе позволить иметь в составе 30 игроков. По его словам, футболистов нужно поблагодарить за то, как они играли.

«Обидно, конечно, хотелось бы, чтобы наш забитый гол засчитали. Через систему VAR посмотрели и видимо не было гола, получается положение „вне игры“. Не знаю, что они там увидели», — прокомментировал тренер незасчитанный мяч.

Он уточнил, что проблемы существуют всегда.

Игра прошла на стадионе «Ростов-Арена» в рамках полуфинала Кубка России. Ростовчане проиграли со счетом 0:2. На первых минутах они закатили один мяч, но его не засчитали из-за положения «вне игры».

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что для них матч был очень тяжелым.

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