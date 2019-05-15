Карпин объяснил проигрыш ФК «Ростов» отсутствием игроков

«Те футболисты, которые у нас есть, выглядели достойно. В текущем матче несколько игроков не смогли выйти из-за травм. Предусмотреть перелом плеча у Паршивлюка невозможно, сотрясение у Бьорна тоже, травму у Еременко также», — пояснил Карпин.
Он добавил, что никто не может себе позволить иметь в составе 30 игроков. По его словам, футболистов нужно поблагодарить за то, как они играли.
«Обидно, конечно, хотелось бы, чтобы наш забитый гол засчитали. Через систему VAR посмотрели и видимо не было гола, получается положение „вне игры“. Не знаю, что они там увидели», — прокомментировал тренер незасчитанный мяч.
Он уточнил, что проблемы существуют всегда.
Игра прошла на стадионе «Ростов-Арена» в рамках полуфинала Кубка России. Ростовчане проиграли со счетом 0:2. На первых минутах они закатили один мяч, но его не засчитали из-за положения «вне игры».