Новые абонементы на электрички для учащихся введут в Ростовской области

Posted 15 мая 2019, 10:24
Published 15 мая 2019, 10:24
Modified 1 октября, 14:55
Updated 1 октября, 14:55
С указанной даты учащиеся смогут приобрести абонемент на десять поездок, сохраняющий все льготы и действующий в течение 30 дней. Использовать абонемент можно будет в любые дни.
Кроме того, с 1 сентября 2019 года будут введены льготные абонементы для учащихся на 20 поездок, действительные в течение 60 дней, и на 60 поездок сроком действия в течение 180 дней.
Отмечается, что для приобретения абонемента необходимо предъявить студенческий билет очной формы обучения или справку из школы.
Напомним, бесплатно смогут ездить в электричках ветераны Великой Отечественной войны в Ростовской области до конца мая.
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