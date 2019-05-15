Убийца таганрогского ювелира извинился перед выстрелом — Следком

Как сообщили в региональном отделении СК, Мулихова прилетела в Иркутск. Когда она вышла из аэропорта, то села в машину такси и пропала. «В полицию обратилась сестра пропавшей женщины», — сообщили в Следкоме. Позднее на льду реки Ангара нашли тело жертвы с огнестрельными ранениями в живот и грудь. Украшения на сумму 14 миллионов рублей исчезли.