Убийца таганрогского ювелира извинился перед выстрелом — Следком

Posted 15 мая 2019, 12:32
Published 15 мая 2019, 12:32
Modified 1 октября, 14:11
Updated 1 октября, 14:11
Как сообщили в региональном отделении СК, Мулихова прилетела в Иркутск. Когда она вышла из аэропорта, то села в машину такси и пропала. «В полицию обратилась сестра пропавшей женщины», — сообщили в Следкоме. Позднее на льду реки Ангара нашли тело жертвы с огнестрельными ранениями в живот и грудь. Украшения на сумму 14 миллионов рублей исчезли.
Как выяснило следствие, задумал убить Мулихову таганрожец. Он позвонил в «Золотой Алеф», представился одним из клиентов и заказал украшения от имени иркутского предпринимателя. В этом ему помог опыт работы в фирме: мужчина был директором по продажам, пока его не уволили за драку.
Когда женщина села в такси, там ее ждал исполнитель преступления и водитель, который знал о готовящемся убийстве. За участие и сокрытие преступления ему обещали заплатить миллион рублей. «Исполнитель извинился перед Мулиховой за убийство», — рассказала Головачева. Мужчина застрелил женщину, затем соучастники избавились от тела и телефона жертвы, забрали украшения.
Головачева отметила, что раскрыть преступление помогли множество следов: видео с камер, данные GPS автомобиля, восстановленные записи разговоров с телефона жертвы, результаты экспертиз.
«Следствие установило, что преступление готовили больше месяца. Таксист менял показания несколько раз, до последнего утверждал, что ему угрожали убийством. Организатор доказывал, что планировал разбой. Раскаялся в содеянном только исполнитель», — сообщили в Следкоме.
В апреле организатора преступления приговорили к 19 годам колонии, таксиста — к 17 годам, исполнителя — к 16.
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