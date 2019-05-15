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Posted 15 мая 2019, 12:32

Published 15 мая 2019, 12:32

Modified 1 октября, 14:11

Updated 1 октября, 14:11

Убийца таганрогского ювелира извинился перед выстрелом — Следком

15 мая 2019, 12:32
Сюжет
Эксклюзив
Исполнитель убийства сотрудницы ювелирной фирмы «Золотой Алеф» Натальи Мулиховой извинился перед тем, как направить пистолет на женщину, рассказала корреспонденту RostovGazeta старший помощник руководителя управления СК РФ по Иркутской области Карина Головачева.

Как сообщили в региональном отделении СК, Мулихова прилетела в Иркутск. Когда она вышла из аэропорта, то села в машину такси и пропала. «В полицию обратилась сестра пропавшей женщины», — сообщили в Следкоме. Позднее на льду реки Ангара нашли тело жертвы с огнестрельными ранениями в живот и грудь. Украшения на сумму 14 миллионов рублей исчезли.

Как выяснило следствие, задумал убить Мулихову таганрожец. Он позвонил в «Золотой Алеф», представился одним из клиентов и заказал украшения от имени иркутского предпринимателя. В этом ему помог опыт работы в фирме: мужчина был директором по продажам, пока его не уволили за драку.

Когда женщина села в такси, там ее ждал исполнитель преступления и водитель, который знал о готовящемся убийстве. За участие и сокрытие преступления ему обещали заплатить миллион рублей. «Исполнитель извинился перед Мулиховой за убийство», — рассказала Головачева. Мужчина застрелил женщину, затем соучастники избавились от тела и телефона жертвы, забрали украшения.

Головачева отметила, что раскрыть преступление помогли множество следов: видео с камер, данные GPS автомобиля, восстановленные записи разговоров с телефона жертвы, результаты экспертиз.

«Следствие установило, что преступление готовили больше месяца. Таксист менял показания несколько раз, до последнего утверждал, что ему угрожали убийством. Организатор доказывал, что планировал разбой. Раскаялся в содеянном только исполнитель», — сообщили в Следкоме.

В апреле организатора преступления приговорили к 19 годам колонии, таксиста — к 17 годам, исполнителя — к 16.

#Эксклюзив#Новости
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