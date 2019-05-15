В центре Ростова перекрыли воду из-за коммунальной аварии

Posted 15 мая 2019, 09:37
Published 15 мая 2019, 09:37
Modified 21 февраля, 12:55
Updated 21 февраля, 12:55
«Прорвало трубу, ведущую в жилой дом. Мы отключили воду. Ввод оказался бесхозным: ни у нас, ни у ТСЖ на балансе она не стоит. Жилой комплекс „21 век“, — отметил специалист. По его словам, теперь предстоит определить, кто будет устранять последствия аварии.
Трубу прорвало около дома 225 на Пушкинской. На перекрестке улицы и переулка Нахичеванского еще во вторник вечером текли потоки воды, в воздухе стоял неприятный запах. Утром в среду трубу прорвало: на месте образовалась яма, гейзер поднялся на высоту седьмого этажа.