rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 мая 2019, 09:37

Published 15 мая 2019, 09:37

Modified 21 февраля, 12:55

Updated 21 февраля, 12:55

В центре Ростова перекрыли воду из-за коммунальной аварии

15 мая 2019, 09:37
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове на Пушкинской прорвало трубу, из-за этого теплоснабжающая компания перекрыла воду, сообщил корреспонденту RostovGazeta представитель пресс-службы «Лукойла»

«Прорвало трубу, ведущую в жилой дом. Мы отключили воду. Ввод оказался бесхозным: ни у нас, ни у ТСЖ на балансе она не стоит. Жилой комплекс „21 век“, — отметил специалист. По его словам, теперь предстоит определить, кто будет устранять последствия аварии.

Трубу прорвало около дома 225 на Пушкинской. На перекрестке улицы и переулка Нахичеванского еще во вторник вечером текли потоки воды, в воздухе стоял неприятный запах. Утром в среду трубу прорвало: на месте образовалась яма, гейзер поднялся на высоту седьмого этажа.

Материалы по теме
Жители Таганрога искупались в коммунальном фонтане
#Новости Ростова#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика