В центре Ростова перекрыли воду из-за коммунальной аварии

«Прорвало трубу, ведущую в жилой дом. Мы отключили воду. Ввод оказался бесхозным: ни у нас, ни у ТСЖ на балансе она не стоит. Жилой комплекс „21 век“, — отметил специалист. По его словам, теперь предстоит определить, кто будет устранять последствия аварии.