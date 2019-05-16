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Posted 16 мая 2019, 12:41

Published 16 мая 2019, 12:41

Modified 1 октября, 14:51

Updated 1 октября, 14:51

ФК «Ростов» опроверг информацию о переходе в клуб Дмитрия Тарасова

16 мая 2019, 12:41
Сюжет
Эксклюзив
Сообщение о переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова в «Ростов» являются слухами, рассказал RostovGazeta представитель пресс-службы клуба.

В СМИ появилась информация, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может стать игроком «Ростова». Известно, что в июне у него заканчивается контракт с московским клубом. В клубе эту информацию опровергли.

«Мы не комментируем слухи, сейчас вообще такой информации не может быть, потому что трансферное окно открывается в июле, а сейчас только середина мая», — сообщил представитель пресс-службы.

#Спорт#Эксклюзив#Новости
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