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Posted 16 мая 2019, 07:56

Published 16 мая 2019, 07:56

Modified 1 октября, 15:34

Updated 1 октября, 15:34

Группу «ПИК» потребовали наказать за нарушения

16 мая 2019, 07:56
Сюжет
Эксклюзив
В Арбитражный суд Москвы поступило заявление с требованием привлечь к ответственности «Группу Компаний ПИК» за нарушения, говорится в документах суда.

Истцом выступил Мосгосстройнадзор, который хочет добиться административного наказания для организации. Здесь говорится о невыполнении организацией предписание органа, осуществляющего госнадзор.

Заявление было принято к производству. Оно было передано с соблюдением всех требований.

Ранее в работе компании уже выявляли нарушения во время проверки в Москве. Работу компании проверял государственный строительный надзор города.

По данным Единого реестра застройщиков, «ПИК» ежегодно возводит объекты с задержкой сроков до 19 месяцев. Группа также возводит ЖК «Норд» и «Доломановский» в Ростове.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
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