Группу «ПИК» потребовали наказать за нарушения

Posted 16 мая 2019, 07:56
Published 16 мая 2019, 07:56
Modified 1 октября, 15:34
Updated 1 октября, 15:34
Истцом выступил Мосгосстройнадзор, который хочет добиться административного наказания для организации. Здесь говорится о невыполнении организацией предписание органа, осуществляющего госнадзор.
Заявление было принято к производству. Оно было передано с соблюдением всех требований.
Ранее в работе компании уже выявляли нарушения во время проверки в Москве. Работу компании проверял государственный строительный надзор города.
По данным Единого реестра застройщиков, «ПИК» ежегодно возводит объекты с задержкой сроков до 19 месяцев. Группа также возводит ЖК «Норд» и «Доломановский» в Ростове.
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