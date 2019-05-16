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Posted 16 мая 2019, 14:14

Published 16 мая 2019, 14:14

Modified 1 октября, 14:05

Updated 1 октября, 14:05

На вырубку здоровых деревьев на Зорге пожаловались ростовчане

16 мая 2019, 14:14
Сюжет
Новости Ростова
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на вырубку здоровых и зеленых деревьев на улице Зорге, сообщается в городском паблике.

Как пишет ростовчанин, сотрудники коммунальных служб начали валить абсолютно здоровые деревья, которые росли на улице с конца 80-х — начала 90-х годов. Пострадало также три дерева, которым было примерно по 10 лет, в итоге со стороны рынка «Привоз» осталось всего три дерева.

При этом в рядом расположенных дворах имеются высохшие и аварийные деревья, которые надо бы спилить, но ими никто не занимается.

Как предположил автор поста, деревья спилили «потому что закрывали обзор на магазины в домах, рядом с которыми они росли». При этом ряд пользователей узнали на фотографиях тополя и написали, что «пусть пилят».

Напомним, деревья в парке Островского в Ростове могут остаться без листвы из-за нашествия зеленых гусениц.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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