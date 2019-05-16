На вырубку здоровых деревьев на Зорге пожаловались ростовчане

Как пишет ростовчанин, сотрудники коммунальных служб начали валить абсолютно здоровые деревья, которые росли на улице с конца 80-х — начала 90-х годов. Пострадало также три дерева, которым было примерно по 10 лет, в итоге со стороны рынка «Привоз» осталось всего три дерева.