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Posted 16 мая 2019, 09:05

Published 16 мая 2019, 09:05

Modified 17 сентября 2022, 16:03

Updated 17 сентября 2022, 16:03

Водитель ВАЗа погиб после ДТП с грузовиком в Ростовской области

Водитель ВАЗа погиб после ДТП с грузовиком в Ростовской области

16 мая 2019, 09:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
В Каменск-Шахтинском Ростовской области во вторник в столкновении ВАЗ-2108 и «Газели» погиб водитель легковушки, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГИБДД по региону.

Авария произошла около 19.40 на улице Пятый новый проезд, 16. По предварительным данным, 32-летний водитель «восьмерки» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Газель» и совершил столкновение. За рулем грузовика находился 20-летний парень.

«В результате аварии водитель легковушки скончался в течение суток, его 33-летний пассажир находится в больнице. По факту ДТП проводится проверка», — отметили в ведомстве.

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