Водитель ВАЗа погиб после ДТП с грузовиком в Ростовской области

Posted 16 мая 2019, 09:05
Published 16 мая 2019, 09:05
Modified 17 сентября 2022, 16:03
Updated 17 сентября 2022, 16:03
Авария произошла около 19.40 на улице Пятый новый проезд, 16. По предварительным данным, 32-летний водитель «восьмерки» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Газель» и совершил столкновение. За рулем грузовика находился 20-летний парень.
«В результате аварии водитель легковушки скончался в течение суток, его 33-летний пассажир находится в больнице. По факту ДТП проводится проверка», — отметили в ведомстве.