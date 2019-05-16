Водитель ВАЗа погиб после ДТП с грузовиком в Ростовской области

Авария произошла около 19.40 на улице Пятый новый проезд, 16. По предварительным данным, 32-летний водитель «восьмерки» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Газель» и совершил столкновение. За рулем грузовика находился 20-летний парень.