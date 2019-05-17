Дату проведения конкурса по выбору нового главы Ростова объявят 21 мая

Напомним, в конце апреля ушел с должности мэра города Виталий Кушнарев. Контракт он заключил в 2016 году. После этого о желании стать мэром заявил бизнесмен Александр Хуруджи, а партия «Справедливая Россия» уже выставила на конкурс кандидатуру депутата Сергея Косинова.