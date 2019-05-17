Дату проведения конкурса по выбору нового главы Ростова объявят 21 мая

Posted 17 мая 2019, 14:38
Published 17 мая 2019, 14:38
Modified 1 октября, 13:20
Updated 1 октября, 13:20
Напомним, в конце апреля ушел с должности мэра города Виталий Кушнарев. Контракт он заключил в 2016 году. После этого о желании стать мэром заявил бизнесмен Александр Хуруджи, а партия «Справедливая Россия» уже выставила на конкурс кандидатуру депутата Сергея Косинова.
«Во вторник, 21 мая, на внеочередном заседании Гордумы будет определена дата проведения конкурса по выбору главы администрации города. Также будет учрежден состав конкурсной комиссии», — рассказал Добринский.
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