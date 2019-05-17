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Posted 17 мая 2019, 15:04

Published 17 мая 2019, 15:04

Modified 11 сентября 2022, 16:40

Updated 11 сентября 2022, 16:40

Дмитрий Медведев в Ростове рассказал о 100 млрд руб на «Старшее поколение»

17 мая 2019, 15:04
Председатель правительства России Дмитрий Медведев в пятницу провел совещание в Ростове-на-Дону, где затронул тему реализации проекта «Старшее поколение», сообщается на сайте правительства.

По словам Медведева, в проект планируется вложить 100 миллиардов рублей. Они, в том числе пойдут на восстановление сети домов-интернатов для пожилых людей. Отмечается, что деньги будут освоены за несколько лет.

«Нашей задачей является увеличение продолжительности здоровой жизни и продления именно активного периода. Сейчас число пожилых людей — это почти 25% населения страны», — произнес председатель правительства.

Он добавил, что жизнь в преклонном возрасте не должна сводиться только к походам в поликлинику.

Напомним, Медведев прибыл в Ростов в пятницу, где встретился с губернатором региона Василием Голубевым. Была организована экскурсия по госпиталю для ветеранов войн.

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