Дмитрий Медведев в Ростове рассказал о 100 млрд руб на «Старшее поколение»

Posted 17 мая 2019, 15:04
Published 17 мая 2019, 15:04
Modified 11 сентября 2022, 16:40
Updated 11 сентября 2022, 16:40
По словам Медведева, в проект планируется вложить 100 миллиардов рублей. Они, в том числе пойдут на восстановление сети домов-интернатов для пожилых людей. Отмечается, что деньги будут освоены за несколько лет.
«Нашей задачей является увеличение продолжительности здоровой жизни и продления именно активного периода. Сейчас число пожилых людей — это почти 25% населения страны», — произнес председатель правительства.
Он добавил, что жизнь в преклонном возрасте не должна сводиться только к походам в поликлинику.
Напомним, Медведев прибыл в Ростов в пятницу, где встретился с губернатором региона Василием Голубевым. Была организована экскурсия по госпиталю для ветеранов войн.