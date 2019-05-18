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Posted 18 мая 2019, 06:54

Published 18 мая 2019, 06:54

Modified 11 сентября 2022, 15:12

Updated 11 сентября 2022, 15:12

«Черного банкира» задержали в Ростове за незаконные операции на 700 млн руб

18 мая 2019, 06:54
В Ростовской области задержали местного жителя, который совершил незаконные банковские операции на сотни миллионов рублей, сообщили в региональном УМВД.

С 2015 по 2018 года на территории области и Кубани мужчина создал несколько фирм. Их он зарегистрировал на подставных лиц.

«Подозреваемый совершал незаконные банковские операции, используя счета компании. Оборот составил 700 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что фигурант на этом заработал шесть миллионов рублей. Во время расследования провели более 20 обысков, в рамках которых изъяли необходимую документацию.

По факту произошедшего завели уголовное дело, максимальное наказание — 4 года колонии. Сейчас мужчина находится под стражей.

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