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Posted 19 мая 2019, 18:43

Published 19 мая 2019, 18:43

Modified 1 октября, 14:18

Updated 1 октября, 14:18

ФК "Ростов" обыграл победителя чемпионата России

19 мая 2019, 18:43
Футбольному клубу "Ростов" удалось обыграть "Зенит", который является победителем чемпионата России, сообщается на сайте ростовского клуба.

Этот матч вызвал большой интерес у фанатов и трибуны "Ростов-Арены" были заполнены почти до отказа. Самые громкие аплодисменты достались Тимофею Калачеву, который после игры покинул клуб.

В первом тайме ростовчане создавали опасные моменты у ворот соперника, но забить не удавалось. Счет они открыли на 68-й минуте, гол был забит с пенальти.

"Зенит" забить так и не смог. Игра прошла в рамках чемпионата России.

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