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Posted 19 мая 2019, 17:13

Published 19 мая 2019, 17:13

Modified 1 октября, 14:51

Updated 1 октября, 14:51

ФК "Ростов" попрощался с Калачевым после первого тайма с "Зенитом"

19 мая 2019, 17:13
Футбольный клуб "Ростов" попрощался с игроком Тимофеем Калачевым, который ранее заявил об уходе из команды, сообщает корреспондент RostovGazeta.

В данный момент проходит матч против "Зенита". Калачев отыграл только первый тайм, после чего ушел с поля и из команды.

Во время перерыва на поле вышел президент "Ростова" и поблагодарил футболиста. В это время болельщики кричали и хлопали.

Калачев обнялся с каждым игроком своего клуба и тренером "Зенита". До перерыва команды не смогли открыть счет, матч проходит в рамках чемпионата России.

Добавим, что Калачеву сейчас 38 лет. В данный момент он проходит обучение в Высшей школе тренеров.

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