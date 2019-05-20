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Posted 20 мая 2019, 09:39

Published 20 мая 2019, 09:39

Modified 1 октября, 14:05

Updated 1 октября, 14:05

На опасный мост на углу Нагибина и Нансена пожаловались жители Ростова

20 мая 2019, 09:39
Сюжет
Новости Ростова
Жители Ростова-на-Дону обратили внимание на опасный мост на углу улиц Нагибина и Нансена, сообщается в городском паблике.

Как написал один из местных жителей, он «чуть не упал когда хотел спуститься с моста». Такая ситуация с обеих сторон моста — нет ни поручня, ни ограждающего забора.

Как пишут пользователи, мост выглядит крайне опасным. «Там не огороженный обрыв, что куда хуже», — написал один из комментаторов. «Вообще не похоже на установленное место для спуска», — поддержал другой горожанин.

Напомним, на неработающие лифты Ворошиловского моста пожаловались ростовчане.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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