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ЦГБ в Ростове не перейдет в частные руки из-за отказа инвестора

20 мая 2019, 15:09
Фото: Медиахолдинг1Mi
Инвестор отказался от концессионного соглашения по ЦГБ в Ростове, так как условия, предложенные городом, оказались ему не выгодны, сообщил RostovGazeta депутат гордумы Анатолий Котляров.

Напомним, что в апреле текущего года стало известно, что ЦГБ перейдет в частные руки. Инвестор ООО «Русмединвест» предложил городской администрации заключить инвестиционное соглашение о строительстве нового корпуса ЦГБ имени Семашко. Это предложение было воспринято общественностью крайне негативно. Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что отдавать в концессию больницу не будут, пока инвестор не построит новый комплекс.

«Инвестору поставили условия, которые ему были не выгодны. Просто строительство ему было не интересно, ему нужен был весь комплекс. Город не пошел на уступки инвестора, благодаря губернатору, поэтому ЦГБ и не перешло в концессию», — сообщил Котляров.

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