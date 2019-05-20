ЦГБ в Ростове не перейдет в частные руки из-за отказа инвестора

«Инвестору поставили условия, которые ему были не выгодны. Просто строительство ему было не интересно, ему нужен был весь комплекс. Город не пошел на уступки инвестора, благодаря губернатору, поэтому ЦГБ и не перешло в концессию», — сообщил Котляров.