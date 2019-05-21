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Аварийный водопровод отремонтируют в Тарасовском районе Ростовской области

21 мая 2019, 12:56
Фото: donland.ru
В Тарасовском районе Ростовской области пройдут работы по ремонту водопровода, который признали аварийным, сообщили в правительстве региона.

Глава районной администрации в сентябре 2018 года попросил губернатора Василия Голубева выделить финансирование на ремонт. Он рассказал, что износ всей системы составил 90%, это повлекло перебои с подачей воды.

Голубев распорядился выделить почти 6,2 миллиона рублей на работы. Деньги поступят из резервного фонда. Кроме того, муниципалитет добавит еще 500 тысяч рублей на закупку материалов. Всего предстоит заменить более 15 километров труб.

Работы будут выполнены до конца года. Ранее жителей Ростова предупредили о том, что в городе могут образоваться коммунальные фонтаны. Дело в том, что рабочие проводили гидравлические испытания теплосетей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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