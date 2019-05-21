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Posted 21 мая 2019, 14:16

Published 21 мая 2019, 14:16

Modified 1 октября, 13:26

Updated 1 октября, 13:26

Более 5 млн руб налогов взыскали с бизнесмена в Ростове

21 мая 2019, 14:16
В Ростове-на-Дону суд постановил взыскать несколько миллионов рублей налогов с главы компании «РКС Групп», сообщили в региональной прокуратуре.

В 2016 году мужчина знал о существующей недоимки по налогам. Сумма превышала 2,2 миллиона рублей.

«Предприниматель скрыл 5,6 миллиона рублей компании. За счет этих денег должно было произойти взыскание», — пояснили в прокуратуре. Суд постановил взыскать в бюджет РФ эту сумму. Прокуратура Кировского района взяла этот вопрос под контроль.

Ранее в суд передали уголовное дело в отношении гендиректора РЭМЗа за долг налоговой почти в 500 тысяч рублей.

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