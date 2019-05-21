Более 5 млн руб налогов взыскали с бизнесмена в Ростове

Posted 21 мая 2019, 14:16
Published 21 мая 2019, 14:16
Modified 1 октября, 13:26
Updated 1 октября, 13:26
В 2016 году мужчина знал о существующей недоимки по налогам. Сумма превышала 2,2 миллиона рублей.
«Предприниматель скрыл 5,6 миллиона рублей компании. За счет этих денег должно было произойти взыскание», — пояснили в прокуратуре. Суд постановил взыскать в бюджет РФ эту сумму. Прокуратура Кировского района взяла этот вопрос под контроль.
Ранее в суд передали уголовное дело в отношении гендиректора РЭМЗа за долг налоговой почти в 500 тысяч рублей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]